Mit Tierdokus kennt sich der WDR aus, sie bescheren ihm prächtige Einschaltquoten; Tiere ziehen immer. Die Videos hingegen, die unter WDR-Mitarbeitern derzeit via WhatsApp kursieren, haben bislang nur wenige Menschen gesehen. An einem größeren Publikum hätte der Sender auch kein Interesse.

Helden der Clips sind Mäuse, gefilmt in provisorischen Redaktionsräumen in den Kölner WDR-Arkaden, wo Mäuse eigentlich nichts zu suchen haben. Mal saust eine unter einem Schreibtisch herum, mal sprintet eine an einem Wasserkasten empor und beschnuppert Flaschen. Seit dem Bezug der Räume wurden dort etliche gesichtet. Von einer "Plage" ist die Rede. Der Betriebsarzt rät: "Wenn Ratten- oder Mäusekot gesichtet wird, muss das beseitigt und desinfizierend gereinigt werden. Dann melden und eine entsprechende Reinigung beauftragen." Es gibt auch eine Vermutung, woher die Tiere kommen. Eher nicht vom Laden "Maus und mehr" im Erdgeschoss – der verkauft nur Fanartikel der WDR-eigenen "Sendung mit der Maus". Sondern