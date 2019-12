Stefanie Stahl, 55, ist Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Trier und Autorin des Bestsellers "Das Kind in dir muss Heimat finden".

SPIEGEL: Frau Stahl, kommt die Ursprungsfamilie an Weihnachten wieder zusammen, ist schnell alles wie früher: Die Jüngste plappert, der Mittlere schmollt, die Älteste streitet mit dem Vater, und die Mutter nötigt zum Weiteressen. Am Ende sind alle erschöpft. Können wir unseren alten Rollen nicht entkommen?



Stahl: Möglich ist das schon, aber es erfordert einiges an Aufmerksamkeit und Selbstreflexion. Gerade innerhalb der Familie sind wir ganz stark auf Rollen konditioniert: die Kleine, der Schweigsame, die Streitlustige. Diese tiefen Konditionierungen werden in Situationen wie der unterm Weihnachtsbaum getriggert. Auslöser können schon einzelne Worte sein, Blicke oder Gesten. Neben all dem Schönen mit Eltern und Geschwistern gibt es in jeder Familie Reizthemen.

SPIEGEL: Man fällt, wie Sie es nennen, in sein "inneres Kind" zurück, fühlt sich abhängig, klein