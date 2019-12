Polizist in Weimar, das muss ein echter Traumjob sein. Für den "Tatort" ermitteln sich hier Nora Tschirner und Christian Ulmen kalauernd durch schrille Fälle: "Der höllische Heinz", "Der kalte Fritte", "Der wüste Gobi" oder "Die Fette Hoppe". Es gibt Protagonisten mit so schönen Namen wie Gotthilf Bigamiluschvatokovtschvili oder Peggy Schuhschnabel. Und Dialoge, die in der Stadt Schillers und Goethes für die Ewigkeit geschrieben wurden. Ulmen: "Der Hund frisst das Katzenstreu!" Tschirner: "Vielleicht ist er vegan?"

Das wahre Leben in der Weimarer Polizeiinspektion ist alles andere als spaßig, mitunter auch für die Bürger der Stadt. Eine junge Frau, die ihre Identität schützen will und deshalb in diesem Text Eva heißt, kann davon erzählen.

Wie sich an einem Tag im September 2017 neun Polizeibeamte in die kleine Wohnung ihrer Familie in der Bertuchstraße drängten. Einer Straftat auf der Spur, mit der sie nichts zu tun hatte. Wie die damals 18-Jährige nach der Polizeiaktion traumatisiert in