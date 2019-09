SPIEGEL: Frau Waterstraat, Schwangere wollen alles richtig machen und greifen deshalb oft zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ist das wirklich notwendig?



Waterstraat: Ja, denn in der Schwangerschaft können Frauen den Mehrbedarf an einigen wichtigen Nährstoffen tatsächlich nicht alleine durch eine ausgewogene Ernährung decken.



SPIEGEL: Welche Nährstoffe sind das?

Waterstraat: Vor allem Folsäure und Jod. Der Bedarf an den meisten Vitaminen und Nährstoffen lässt sich durch eine gute Lebensmittelauswahl decken – mit Ausnahme von diesen beiden. Deshalb ist es für die meisten Schwangeren empfehlenswert, sie in Pillenform zu sich zu nehmen. Frauen mit bestimmten Schilddrüsenerkrankungen dürfen allerdings kein zusätzliches Jod nehmen.

SPIEGEL: Warum kann man diesen Mehrbedarf nicht durch gezielte Ernährung decken?

Waterstraat: Zunächst muss man sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel auf keinen Fall als Ersatz für eine gesunde Ernährung dienen sollen, nach dem Motto: Ich nehme Folsäure, deshalb brauche ich beim Essen darauf nicht zu achten. Um beim Beispiel Folsäure zu bleiben: Die ist zusätzlich zu einer folatreichen Ernährung gedacht. Folat ist das natürliche Pendant zu synthetisch hergestellter Folsäure. Reich an Folat sind beispielsweise Kichererbsen, Blattspinat oder Brokkoli. Die vor allem zu Beginn der Schwangerschaft benötigte Menge über solche Lebensmittel aufzunehmen, ist aber praktisch kaum zu schaffen. Bei Jod gibt es generell einen leichten Mangel in der deutschen Bevölkerung. Eine Unterversorgung mit Jod und Folsäure in der Schwangerschaft kann die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen.

SPIEGEL: Sie betonen, dass Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure und Jod sowohl für das erste Drittel der Schwangerschaft als auch für Frauen mit Kinderwunsch geeignet und wichtig sind. Haben diese Mittel empfängnisfördernde Wirkung?