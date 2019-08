SPIEGEL: Im Rhein wurde Anfang August ein 2,21 Meter langer Wels gefangen. Wer öfters in Flüssen oder Seen badet, hört so etwas nicht gern. Muss ich Angst haben beim Schwimmen?



Ritterbusch: Dass ein Wels einen Menschen angreift, ist wirklich sehr, sehr selten, im deutschsprachigen Raum weiß ich nur von drei bis vier verbürgten Fällen, in den letzten vier Jahrzehnten.

SPIEGEL: Aber es kommt vor?

Ritterbusch: Es kommt allenfalls vor, wenn ein Wels sein Laichnest verteidigt, die männlichen Welse tun das. Aber fressen will er Sie nicht. Sie gehören nicht in sein Beuteschema.

SPIEGEL: Sondern?

Ritterbusch: Vor allem ernähren sie sich von Fischen, sie mögen gern Plötze, Rotfedern oder Brassen. Wassergeflügel fressen sie allerdings auch. Oder Tauben, wenn die am Ufer sitzen.

SPIEGEL: Und Dackel? Oder ist nur eine Legende?

Ritterbusch: Einen Dackel - den könnte ein Wels schon mal erwischen, wenn es ein kleiner Dackel ist. Aber: Gewohnheitsmäßig macht er das sicher nicht.

SPIEGEL: So ein großes Tier