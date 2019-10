Olaf Teubert erinnert sich noch, wie er am 4. Juli 1954 zu Hause in Leipzig vor dem Radio saß und Herbert Zimmermann zuhörte, der das Finale der Fußballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn kommentierte: "Sechs Minuten noch im Wankdorf-Stadion in Bern, keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder..." Damals war Teubert 18 Jahre alt und arbeitete als Maschinenschlosser beim Reichsbahnausbesserungswerk. Inzwischen ist er 83 und lebt in Bielefeld. Er sagt, als Rahn aus dem Hintergrund schoss und Zimmermann "Toooor!" schrie, sei das eine Genugtuung gewesen. Der Sieg riss ein ganzes Volk aus der Depression der Nachkriegszeit. "Deutschland war geteilt, aber mit der Teilung habe ich mich nie abgefunden. Es war auch meine Mannschaft, die den Titel gewonnen hatte", sagt Teubert. Vielleicht ist das ein Grund, warum er das letzte Exemplar des Zuges retten will, mit dem die Spieler nach dem Triumph aus der Schweiz zurück in die Heimat reisten.

Teuberts Vater galt seit dem Krieg