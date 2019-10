Früher legte man sich nach der Arbeit aufs Sofa, saß mit Freunden im Café oder las ein Buch. Und heute? Für viele Eltern fühlt sich der Feierabend an wie eine zweite Schicht: Wenn man den Kindergarten betritt, trödelt das Kind wie üblich beim Anziehen, wenn es sich überhaupt anziehen will. Der "Ihr Kind braucht eine Mütze"- Zettel verschwindet in der Handtasche, die Kunstwerke auch. Ungesehen. In einer halben Stunde ist Kinderturnen, der Weg ist weit, an der Ampel ein Stau, und Parkplätze gibt es keine.

Steht kein Turnen an, dann musikalische Früherziehung oder ein Arzttermin. Oder neue Sandalen müssen gekauft werden. Zu Hause braucht das Schulkind Hilfe bei den Hausaufgaben, während das Kindergartenkind ruft: "Mir ist langweilig!" Dann das Zahnputzdrama. Um 21 Uhr liegen die Kinder im Bett, und beide Elternteile schlafen: einer im Kinderbett, einer auf dem Sofa.

Muss das so sein? Dieses Gefühl, nichts zu schaffen, gepaart mit dem schlechten Gewissen, sich nicht genug zu kümmern? Und wer sagt eigentlich, dass der Feierabend nicht dann anfangen kann, wann er vor den Kindern angefangen hat: mit dem Beenden der Arbeit? Wer sagt, dass man nicht auch mit Kindern einen gemütlichen Feierabend verbringen kann?