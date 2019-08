Piech, der Retter ist da? Vor 50 Jahren hat an gleicher Stelle und in gleicher Funktion "Wehrwirtschaftsführer" Anton Piech, sein Vater, dafür gesorgt, daß das niedersächsische Volkswagenwerk - damals noch in der "Stadt des KdF-Wagens" - mit dem Titel "Kriegsmusterbetrieb" ausgezeichnet wurde. Wegen besonderer Leistungen in der Rüstungsproduktion durfte das "Kraft durch Freude"-Werk der Deutschen Arbeitsfront fortan ein Kriegsverdienstkreuz auf der Betriebsfahne führen. "Das Volkswagenwerk mit seiner Gefolgschaft", dröhnte damals die Werkszeitung Kameraden der Arbeit, wolle in diesem "gewaltigen Völkerringen" nicht abseits stehen, sondern alles tun, um "den Endsieg zu erringen".



Jetzt schwadroniert der Sohn wie einst im Mai die alten Kameraden. Von "Blut und Tränen" raunt er, von dem "mörderischen Kampf", der in Europa tobt, von "Scharfschützen", die VW brauche, solche nämlich wie Ignacio Lopez - und von einer kombinierten Strategie zwischen Produktion und Marketing, die gemeinsam operieren müßten, "ähnlich wie Luftwaffe und Heer".

Versteht sich, sagt Ferdinand Piech, daß er seine Aussagen nicht im Sinne des körperlichen Kampfes meine. Er verabscheut Blutvergießen und Waffen, und er verachtet die Nazis. Krieg ist für den VW-Chef, der nie Soldat war, viel mehr "eine Denkweise", eine Stufe der menschlichen Evolution: "Irgendwie sind wir alle tierähnlich, irgendwie leben wir alle auf Kosten anderer. Es ist geistig höher, wenn man's nicht mehr mit Hammer und Gewehr macht."

Automobil-Darwinismus also. Klar ist auch, daß Ferdinand Piech sich keineswegs allein weiß, wenn er den "humanen" Wirtschaftskrieg diagnostiziert und als Herausforderung annimmt. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Gerhard Schröder (SPD), der den Porsche-Enkel mit den rüden Reden im Januar in der Goslarer Kaiserpfalz feierlich auf den Chefsessel hob, meint dasselbe, wenn er vom "gnadenlosen Verdrängungswettbewerb" in der Autoindustrie spricht, der die "Existenzfähigkeit des Unternehmens und das wirtschaftliche Wohlergehen" des Landes bedrohe.

Von Kanzler Helmut Kohl (CDU) muß sich der neue VW-Chef ebenfalls nicht allzuweit entfernt wähnen. Wenn er Erinnerungen an das deutsche Wirtschaftswunder beschwört, für das der VW-Käfer des alten Porsche das weltweit bestaunte Symbol war, wenn er die fünfziger Jahre als Aufbruch nach Not und militärischer Niederlage betrachtet - dann meint man den Oggersheimer selbst zu hören.

Jetzt, findet Piech, ist es in Deutschland wieder soweit. Die Not der neuen Bundesländer hat begonnen, auf die alten überzugreifen. "Bescheidenheit", "Arbeitseinsatz" sind wieder angesagt. Deshalb ist er in Wolfsburg angetreten, sieht auch eine Chance, den Trend zu wenden: "Es mußte eben erst saumäßig schlecht gehen."

Für Kraftakte erschien Piech in der Tat der richtige Mann. Der Manager, dem ein verheerender Ruf der Unverträglichkeit, des quälenden Mißtrauens und menschlicher Unzugänglichkeit vorauseilt, verdankt die Berufung zum Vorstandsvorsitzenden in Wolfsburg eben nicht in erster Linie seinem Gespür für die wirtschaftliche und emotionale Befindlichkeit der Deutschen. Er drängte sich vielmehr auf, weil er persönlich lebt, was er ökonomisch predigt: gnadenlosen Lebenskrieg.

Allein gegen alle. Volles Rohr. Alles oder nichts - Ferdinand Piech kämpft und kämpft und kämpft.

"Ich wurde als ein Hausschwein aufgezogen und muß als Wildschwein leben", bringt er seine Lebensphilosophie auf einen extremen Nenner. Nicht der "finanzielle Rückhalt" sichere seine Existenz - obwohl der auf bis zu fünf Milliarden Mark geschätzt wird -, sondern "seine Leistungsfähigkeit".