Werden die Grünen zur neuen SPD?

Es gehört zum Drama der SPD, dass sie nicht aus ihren Fehlern lernt. Der Aufstieg der Grünen Anfang der Achtzigerjahre ist nicht denkbar ohne einen Bundeskanzler Helmut Schmidt, dessen Glaube an die abschreckende Wirkung von nuklearen Sprengköpfen nur noch übertroffen wurde von der Zuversicht, dass Atomkraftwerke der Republik eine blühende Zukunft bescheren. Wer sich vor strahlendem Müll oder Havarien fürchtete, dem sagte Schmidt einmal: Nichts im Leben sei ohne Risiko, "nicht einmal die Liebe".

Schmidt hat viele Verdienste, aber mit seiner beeindruckenden Ignoranz für die Gefahren der Umweltzerstörung verprellte er eine ganze Generation und wurde, wenn auch unfreiwillig, zum Gründungsvater der Ökopartei. Das Jahr 1983 markierte die erste große Zäsur in der Geschichte der deutschen Parteienlandschaft, damals zogen die Grünen in den Bundestag ein. Die Europawahl des Jahres 2019 ist wieder ein Wendepunkt: Erstmals haben die Grünen in einer bundesweiten Wahl die SPD überholt.

Der Niedergang