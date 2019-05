Oje, der Kapitalismus. Macht mal wieder alles falsch. Wird den Demokratien untreu und lässt China zur ökonomischen Weltmacht aufsteigen. Schafft gefährliche Fastmonopole in der digitalen Welt, Facebook, Amazon, Google. Befeuert den Klimawandel. Hat die Globalisierung vermasselt. Führt zu neuen Handelskriegen. Zu horrender Ungerechtigkeit sowieso.

Nicht so schlimm, ruft nun ein Mann in dieses Klagelied, das dieser Tage überall erklingt, oder: stimmt gar nicht. Dieser Mann heißt Werner Plumpe, ist 64 Jahre alt und Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität in Frankfurt am Main. Er hat ein neues Buch vorgelegt, eine Geschichte des Kapitalismus auf 800 Seiten. "Das kalte Herz" heißt es. Eine Kritik also, könnte man denken.

Plumpe aber mag kalte Herzen, jedenfalls dieses. Die Kälte der Ökonomie sei "eine notwendige Bedingung eines gelingenden Lebens". Huh. Auf solche Sätze, die man nicht so häufig liest, trifft man häufiger in diesem Buch. Plumpe zeigt sich hier als Fan,