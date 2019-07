Michael Neufeld, 68, ist Kurator am National Air and Space Museum in Washington, D.C.. Er ist Autor des Buches "Wernher von Braun: Visionär des Weltraums, Ingenieur des Krieges“.

SPIEGEL: War die Mondlandung am 20. Juli 1969 auch ein deutscher Triumph?



Neufeld: Manche Deutsche sahen das wohl damals so, weil die Ingenieure um Wernher von Braun maßgeblich an der Entwicklung der "Saturn V " beteiligt waren. Ohne diese schubstarke Rakete wäre die Mondlandung damals unmöglich gewesen.

SPIEGEL: Die ersten Ideen für eine solche Rakete reichen zurück bis ins Deutschland der 1920er-Jahre. Könnte man statt 50 Jahre Mondlandung auch 100 Jahre Raketentechnik feiern?