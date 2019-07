Nuna Mohamed will zurück ins Minenfeld. Zwei Jahre lang hat die 29-Jährige fast täglich in der Wüste ihr Leben riskiert, um die Reste eines Krieges zu beseitigen. Jetzt sitzt sie in der Sicherheit ihrer Lehmhütte, gießt grünen Tee in staubige Gläser und sagt: "Am liebsten würde ich sofort wieder rausfahren und weitersuchen." Nuna Mohamed hat Psychologie studiert, spricht drei Sprachen. Woher kommt dieser lebensgefährliche Wunsch? Sie sagt: "Nur so kann ich mir ein Stück Heimat zurückholen."

Mohameds Familie stammt aus der sogenannten Westsahara, einer Region südlich von Marokko. Im Oktober 1975 marschierten 300.000 Marokkaner nach Süden und besetzten die ehemalige spanische Kolonie. Daraufhin begann ein Bürgerkrieg zwischen der marokkanischen Armee und der indigenen Gruppe der Saharauis, zu denen auch Mohameds Familie gehört. Hunderttausende Menschen flohen, sie marschierten in langen Trecks tagelang zu Fuß durch die Wüste, bis sie die Lager in Algerien erreichten.

15 Jahre lang tobte dieser