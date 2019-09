Wenn man sich das Geschehen im Detail ansieht, trägt es natürlich Schilda-hafte Züge, wie meist in der Lokalpolitik, wenn etwas schiefläuft. Vermutlich war keiner derer, die den Vorsteher gewählt haben, nationalrechter Gesinnung. Aber kein anderer wollte, der Mann schon. Sei es aus lokalpolitischer Hingegebenheit an den Ortsteil Waldsiedlung, sei es, weil von der Waldsiedlung die neue nationalrevolutionäre Bewegung ausgehen sollte.

Mein christlich-demokratischer Vater saß jahrzehntelang mit, ich schätze mal, ein oder zwei NPDlern im Wetterauer Kreistag. Die neue nationalrevolutionäre Bewegung ist von dort nie ausgegangen. Nun aber ist das Menetekel da: ein NPD-Politiker leitender Funktionsträger in einem deutschen Gemeindeteil. Symbolisch ist das eine Katastrophe.

Als ich von dem Geschehen erfuhr, musste ich gewaltig an früher denken. NPD und Wetterau, das gab es auch zu meiner Jugend- und frühen Studienzeit bundesweit in der Presse. Die NPD war gegen Ende der Achtzigerjahre bei uns omnipräsent, zumindest in meiner Heimatstadt Friedberg in der Wetterau. In unserer Nähe gab es eine Gemeinde, die ein Rekordergebnis nach dem anderen für die NPD einfuhr (1989 mehr als 17 Prozent). Sie hieß Wölfersheim und schaffte es bis in die abendlichen Wahlsendungen, ich glaube, es fuhren sogar Kamerateams hin. Ob der damalige Spitzenkandidat leibhaftig im ZDF oder im Ersten in die Kamera sprechen durfte, weiß ich nicht mehr. Wir kannten ihn alle.

Natürlich stärkte es unsere Kampfbereitschaft, in der Nähe dieser derart beleumundeten Gemeinde zu leben. Zwischen uns lagen gerade einmal elf Kilometer. Manchmal fuhr ich auf einem Moped mit, wenn wir Leute in Wölfersheim besuchten (darunter Mädchen in Batiktüchern, immer mit Friedenstaube). Das eigentliche Kampfgebiet jedoch war unsere Kreisstadt Friedberg, und da ging es vor allem um Aufkleber und Wahlplakate.

Manche der etwas gröberen Jungs klebten sich die weiß-roten NPD-Aufkleber auf die Innenseite ihrer Portemonnaies. Wenn sie die Portemonnaies aufklappten, kam das Zeichen zum Vorschein. Auf dem Schulhof sah man diese Jungs ab und zu aus der Entfernung, erhaschte einen Farbschimmer aus ihrer Geldbörse, die sie sich gerade mal wieder verschwörerisch vorzeigten, und dann wusste man: Aha, das sind Rechte.

NPD-Plakate wurden beschmiert oder zerstört. Meistens war der Wölfersheimer Spitzenkandidat darauf zu sehen: Volker Sachs, ein, wie es überall hieß, in Wölfersheim äußerst beliebter Mann, der sich äußerst ernst und äußerst aufrichtig für die Belange der Wölfersheimer einsetzte (so heißt es jetzt übrigens in Altenstadt-Waldsiedlung auch). Er hatte stahlblonde Haare und vermutlich stahlblaue Augen, vielleicht ergänzten wir auch jenes zweite Detail, um ein stimmiges Bild herzustellen. Bei Wölfersheim stand damals ein Tagebau vor der Schließung, Arbeitskräfte sollten zu Hunderten verloren gehen, auf den NPD-Plakaten nahm sich das so aus wie heute unter dem neuen blauen Zeichen, nämlich dass den "Deutschen" irgendetwas genommen werde, was dann andere bekämen.

Wir knibbelten die Aufkleber von den Verkehrsschildermasten ab, sie waren mit einem ekelhaft hartnäckigen Kleber befestigt, das war wirklich gute Arbeit.

Die Gegenseite antwortete, indem sie die Aufkleber immer höher anbrachte, also mit Leitern, man kam da nicht mehr ran, und die Plakate stiegen ebenfalls in beträchtliche Höhen. Allerdings konnte man sie so umso sportlicher bewerfen.

Ein Wahltag bescherte Sachs den Einzug in unseren Kreistag, und am Abend kam es zu einem denkwürdigen Geschehen im Kreishaus. Ich bekomme die Zusammenhänge nicht mehr ganz vor Augen, ich glaube, es ging darum, dass die NPD keine Räumlichkeiten für ihren ersten Auftritt zugewiesen bekommen hatte und die CDU ihr nun ihren Fraktionsraum zur Verfügung stellte. Vielleicht (der Abend liegt immerhin über 30 Jahre zurück) handelte es sich um eine Pressekonferenz. Die Information verbreitete sich bei uns wie ein Lauffeuer, und bevor der leibhaftige Volker Sachs erschien, übrigens mit Tochter, waren bereits Gegendemonstranten vor und im Kreishaus. Also all die Ex-Jugendzentrumsleute, die Ex-Nato-Doppelbeschluss-Widerständler(innen), vielleicht auch Leute von der SPD, dem DGB, den Grünen. Der Widerstand war fast ähnlich einstimmig wie nun die Wahl im Ortsteil Waldsiedlung.

Wir standen auf den Treppen und in den Gängen in einer Art Spalier, was an sich betrachtet, selbst schon wieder an üble Zeiten erinnerte. Es war alles sehr aufgehetzt. Unter unserem Gejohle betrat Volker Sachs mit Tochter das Amt. Ein Spießrutenlauf, den das neue NPD-Kreistagsmitglied meiner Erinnerung nach eisern über sich ergehen ließ (Sachs sollte anschließend jahrzehntelang im Kreistag sitzen und wurde etwa von meinem Vater als jemand beschrieben, mit dem man ganz normal zusammenarbeiten könne – er hielt Sachs vermutlich für normaler und weniger verbohrt als uns, hielt dessen deutschnationalvölkisches Parteibuch und all die hässlichen Naziparolen seines Wahlkampfs für lässliche Irrtümer, die im Kreistag ja nicht zum Vorschein kamen, denn dort ging es meist um Sachpolitik).

Im Verlauf des Spießrutenlaufs wurde irgendwann die Tochter zusehends körperlich angegangen. Irgendwer griff ihr sogar an den Kopf, wenn ich mich recht erinnere. Woran ich mich nicht erinnere, aber ein Freund von mir: Ich sei in diesem Augenblick dazwischengetreten, habe die Übergriffe abgewehrt und zu der Tochter gesagt: "Das wird nicht sehr angenehm für Sie hier sein." (An das "Sie" kann ich mich wiederum erinnern, sie war nicht älter als ich, aber ich wollte sie nicht duzen.) Woran ich mich auch erinnern kann, ist ihr Mimikwechsel. Eben noch hatte ich sie verteidigt, da durchbohrten mich eiskalte Blicke. Und während sie mich durchbohrten, sagte die Tochter in einem eiskalten Ton: "Dein Gesicht werde ich mir merken." Mich fröstelte.

Später standen wir alle im großen Fraktionszimmer, und mein Freund erzählt, ich hätte damals direkt hinter dem Stuhl meines Vaters gestanden, ab und zu an der Lehne gerüttelt und ihn genügend vernehmlich gefragt: "Sag mal, was macht ihr hier eigentlich?"

Wenn ich heute an damals zurückdenke, springt mir sofort ins Auge, wie offen und konfrontativ solche Situationen waren. Es war in gewisser Weise mutig, sich öffentlich als NPDler zu stigmatisieren. Die Fronten waren sofort geklärt (die Tochter habe ich übrigens nie wiedergesehen). Heute gibt es die Segregierung der Rechten nicht mehr, heute sind sie auf den ersten Blick nicht mehr zu erkennen, sind überall und mittendrin und wollen tatsächlich dieses ganze Land.

Das wollte die NPD auch. Sie hatte nie eine wirkliche Chance. Die haben jetzt andere.