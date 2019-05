T-Shirt-Wetter in Harlem, ein milder Frühlingsabend, es liegt was in der Luft. Dann gibt es einen Aufruhr am Rande des Central Park, ein Schwarm von Menschen bildet sich. Es sind ein paar Dutzend Jugendliche, die sich aufplustern, Radfahrer erschrecken und Pärchen beim Knutschen aufscheuchen. Sirenen nähern sich. Der dunkle Park vor Manhattans glitzernder Skyline leuchtet rot-bläulich in der Nacht: "Stehen bleiben, Polizei!"

Stunden später finden zwei Männer in der Nähe zufällig eine misshandelte, entstellte Frau hinter ein paar Sträuchern. Ihr Körper ist bereits kalt. Sie hat, wie die Polizei später erklärt, drei Viertel ihres Bluts verloren. Noch atmet sie allerdings. Viel länger hätte sie diese Nacht im April 1989 wohl nicht überlebt. Tagelang liegt sie im Koma, vergewaltigt und mit gebrochenem Schädel. Sie braucht Monate, um sich zu erholen – und kann sich an nichts erinnern. Sie war joggen, mehr weiß sie nicht.

Wer hat der Frau das angetan – oder eher: wer nicht? Genau dieser Frage geht