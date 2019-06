Der gesellige Abend in Berlin bei einem Dramaturgen des Schiller-Theaters hinterließ bei den wenigen, die ihn länger überlebten, einen tiefen Eindruck. "Eine Art Bohemestimmung breitete sich aus, eine Atmosphäre, die in Berlin ganz unbekannt geworden war", schrieb rückblickend ein Teilnehmer. Der Abend, wohl im Jahr 1941, war getragen von einer "Stimmung von Gleichgesinnten" und einem "Flair von Weltweitem", so der Zeitzeuge, später Autor der TV-Serie "Derrick". Die Gäste sangen Shantys, plauderten gut gelaunt und rezitierten Literatur. Als besonders fröhlich fiel Libertas Schulze-Boysen auf, die junge Ehefrau des Luftwaffenoffiziers Harro Schulze-Boysen, der ebenfalls mitfeierte.

Bald darauf war das junge Paar tot. Libertas Schulze-Boysen wurde am 22. Dezember 1942 in der Berliner Haftanstalt Plötzensee enthauptet. Eine Stunde zuvor endete das Leben ihres Mannes an einem Fleischerhaken.