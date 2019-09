Der FC Chelsea und Adidas, diese Beziehung schien unumstößlich – und für beide Seiten höchst profitabel. Seit 2005 war der Drei-Streifen-Konzern als Ausrüster einer der Hauptsponsoren gewesen, für Adidas war dieser Deal in seiner Kerndisziplin, dem Fußballgeschäft, einer der wichtigsten Vermarktungsverträge überhaupt. Doch nach elf Jahren zog der Topklub aus der englischen Premier League einen Schlussstrich.

So steht es in dem "privaten und vertraulichen" Schreiben, das der FC Chelsea am 13. April 2016 an die Konzernzentrale im fränkischen Herzogenaurach schickte. Dieser Brief war so etwas wie eine Scheidungsankündigung: Der FC Chelsea informierte Adidas, dass man zum 30. Juni 2017 aus der noch mehrere Jahre gültigen Vereinbarung aussteigen wolle.

Das allein war schon ein herber Schlag für den Adidas-Vorstandsvorsitzenden Herbert Hainer, der damals kurz vor seinem Abschied stand. Noch bitterer wurde es ein halbes Jahr später. Da gab der FC Chelsea bekannt, dass er fortan mit Nike kooperieren