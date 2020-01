Wie andere Länder auf Deutschland blicken

Von Christian Esch, Christiane Hoffmann, René Pfister, Jan Puhl, Britta Sandberg, Bernhard Zand

Am 7. November hält Annegret Kramp-Karrenbauer in München eine Rede. Die deutsche Verteidigungsministerin ist zu diesem Zeitpunkt seit fast vier Monaten im Amt, jetzt will sie ihre Ideen zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik darlegen. Es soll eine Grundsatzrede werden.

Die CDU-Chefin hat dafür nicht zufällig München gewählt, es ist die Stadt, in der mehr als fünf Jahre zuvor schon einmal eine Grundsatzrede gehalten wurde, die jenseits von Deutschland für Aufregung sorgte. Damals war es Bundespräsident Joachim Gauck, der eine aktivere Außenpolitik formulierte und forderte, Deutschland müsse sich "früher, entschiedener und substanzieller" einmischen. "Die Bundesrepublik muss dabei auch bereit sein, mehr zu tun für jene Sicherheit, die ihr von anderen seit Jahrzehnten gewährt wurde", so Gauck.

Jetzt spricht Kramp-Karrenbauer wieder von einer aktiveren deutschen Rolle in der Welt, davon, dass