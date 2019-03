Wie kann man das Finanzamt besonders leicht abzocken? Mit verdeckten Geldanlagen in Steueroasen? Oder mit dem Verkauf von Asianudeln süß-sauer?

Die Tricks gewöhnlicher Chinarestaurants beschäftigen seit einiger Zeit Steuerfahnder in Niedersachsen. Sie gehen davon aus, dass zwei Männer aus China, Siu Fan P. und Siu Hong P., entscheidend dazu beigetragen haben, dass den Steuerzahlern in Deutschland eine sagenhafte Summe verloren gegangen ist: eine halbe Milliarde Euro. Vielleicht sogar deutlich mehr.

Und das alles mithilfe der Restaurantkasse "Multiway", die der 58-jährige Siu Fan P. in einem unscheinbaren Laden in der Gelsenkirchener Altstadt programmiert hat. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder half ihm, die Geräte an Asiarestaurants zu verkaufen.

Die Kassen, fanden die Steuerfahnder heraus, besitzen ein verstecktes Programm, das bereits ausgestellte Rechnungen spurlos löschen kann. So lassen sich die Umsätze zum Schein reduzieren, und die Wirte müssen weniger Steuern zahlen. Ermittler hatten