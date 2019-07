Jetzt hat Boris die alte Band wieder beisammen. Michael Gove ist zurückgekehrt, mit dem Johnson 2016 den langen Marsch aus der EU begann. Als Minister für besondere Aufgaben plant Gove ab sofort den vertraglosen Bruch mit dem Staatenbund. Priti Patel ist da, die einst das Comeback der Todesstrafe forderte und zu den Brexit-Hardlinern zählt. Sie darf die Innenministerin geben. Sogar Dominic Cummings kehrt an den Ort seines größten Vergnügens zurück. Der aufbrausende, genialische Polit-Irrwisch, der einst den Brexit-Slogan "Take back control" erfand, wird Boris Johnson fortan in politischen Scheidungsfragen mit der EU beraten.

Und dann ist da noch Nigel Farage. Er hat - mutmaßlich zum Verdruss seines großen Freundes Donald Trump - keinen Regierungsposten abbekommen. Aber der Chef der Ein-Zweck-Truppe Brexit Party lauert im Hintergrund und wird wie ein Anstandsrottweiler darüber wachen, dass die Liaison zwischen London und Brüssel nun endlich unwiderrufbar zu Ende geht.