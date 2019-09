Wie Deutschland mehr fürs Klima tun könnte - mit weniger Geld

Weimann, 63, ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität. Der aus Düsseldorf stammende Ökonom wirbt dafür, Klimaschutz an marktwirtschaftlichen Prinzipien zu orientieren, um ihn wirksamer zu machen.





SPIEGEL: Herr Weimann, leiste ich einen Beitrag zum Klimaschutz, wenn ich auf Flüge innerhalb Europas verzichte?

Weimann: Nein, das bringt nichts. Der innereuropäische Luftverkehr nimmt am Emissionshandel teil. Jede Tonne CO2, die dort weniger ausgestoßen wird, kommt anderen Branchen zugute. Unter dem Strich ist das also ein Nullsummenspiel. Statt zu verzichten, sollten wir lieber eine andere Frage stellen: Was kostet eigentlich die Vermeidung einer Tonne CO2 in der Luftfahrt, und was kostet sie in anderen Branchen?

SPIEGEL: Soll heißen: Solange Einsparungen in der Luftfahrt teurer sind als in anderen Branchen, lassen wir es mit dem Einsparen dort lieber ganz bleiben?