Wie die AfD mit einem falschen Zitat Stimmung macht

Der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen Björn Höcke steht auf einem Podium am Brunnenplatz in der Kleinstadt Sömmerda und wettert gegen die "westdeutschen Verhältnisse" und die politische Elite in Berlin. Es ist der 22. Oktober 2019, der Landtagswahlkampf in Thüringen läuft noch auf Hochtouren. "Man könnte das Gefühl haben, dass die Bundesregierung im Auftrag einer fremden Macht unterwegs ist", spitzt Höcke zu. "Deswegen stimmt es, was der tschechische Staatspräsident mal mit Blick nach Deutschland gesagt hat, indirekt zumindest", ruft der thüringische AfD-Spitzenkandidat den ungefähr hundert versammelten Anhängern zu: "Dieses Land wird von Idioten regiert." Das Publikum applaudiert, die vermeintlichen Worte des tschechischen Präsidenten Miloš Zeman kommen an.

Björn Höcke ist nicht der erste Politiker der AfD, der dieses Zitat verwendet. Am 16. Mai 2018 war es auch von Alice Weidel zu hören, als Teil ihres Redebeitrags zur Generaldebatte im Bundestag. In der fast elf Minuten langen Rede