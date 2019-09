Für Klimaschützer war es eine Horrorzahl, für manche Dörfer wohl eine Erleichterung: Nur 86 Windräder mit einer Leistung von 287 Megawatt wurden im ersten Halbjahr in Deutschland aufgestellt, meldete unlängst die Windindustrie. Für das gesamte Jahr rechnet die Branche mit 1.500 Megawatt neuer Leistung. Dabei müsste die Kapazität laut der Denkfabrik Agora Energiewende pro Jahr fast drei Mal so stark wachsen, wenn Deutschland sein Ökostrom-Ziel für 2030 erreichen will. Doch bei den Landesregierungen wächst der Widerstand gegen die Stahl- und Betonriesen.

Von "Ansiedlungsdruck" durch Windkraftanlagen ist in einem Antrag Brandenburgs im Bundesrat die Rede. Mit ihm will das Land erreichen, dass Kommunen stärker mitentscheiden können, wo Windräder aufgestellt werden dürfen. Nordrhein-Westfalen entschied Mitte Juli, dass Windräder künftig mindestens 1.500 Meter Abstand zu Wohngebieten halten müssen. Ernüchtert warnte der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner: "Der Landtag