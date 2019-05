Auf den Heiligen Vater ist Maximilian Krah, 42, nicht gut zu sprechen. In einem Videokommentar bedachte der Vizechef der sächsischen AfD den Papst kürzlich mit wenig pastoralen Worten. Franziskus sei nach Afrika gefahren, um dort "Stiefel zu lecken", höhnte Krah. Und in den Kirchen werde heutzutage über alles gepredigt, nur "nicht über die Ewigkeit, nicht über Gott und nicht über Jesus Christus".

In religiösen Angelegenheiten kennt sich Krah, der auf Platz drei der AfD-Liste zur Europawahl kandidiert, gut aus. Nicht nur in spiritueller Hinsicht, auch in weltlichen Belangen. Jahrelang managte er millionenschwere Vermögenstransaktionen der umstrittenen und erzkonservativen Priestervereinigung Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., gemeinhin bekannt als Piusbruderschaft. Das bestätigte Krah in einem Gespräch mit dem SPIEGEL.

Das einstige Engagement des heutigen AfD-Politikers für den fundamentalistischen Klerikerzirkel dürfte im laufenden Europawahlkampf nicht überall gut ankommen. Während