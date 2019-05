Wie ein Flüchtlingshelfer und ein junger Syrer auf Deutschland blicken

Im Oktober 2015 erschien im SPIEGEL eine Geschichte über Flüchtlinge (43/2015). Männer und Frauen beschrieben darin, wie sich Deutschland anfühlt. Es waren die Wochen nach Angela Merkels Versprechen "Wir schaffen das".

Einer der Befragten war der Syrer Fadi Karram. Er war aus Damaskus über Beirut und Istanbul nach Deutschland gekommen. Gemeinsam mit acht anderen jungen Männern lebte er in einem Zelt in Ohlstedt im Norden Hamburgs. Karram zeigte ein Schreibheft, liniert, in das er Wörter auf Arabisch eintrug, daneben die entsprechenden deutschen Vokabeln. Das erste Wort, das er sich notiert hatte, war "Esel".

Jeden Freitag gehe er zum Fußballtraining, erzählte Karram damals. Einmal habe ihr Trainer sie mitgenommen in die Innenstadt. Was ihm aufgefallen sei? Dass in deutschen Restaurants nicht geraucht werde.

Der Trainer heißt Horst von Howe. Er ist inzwischen 69 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Lemsahl, wenige Kilometer von Ohlstedt entfernt. Howe war Vertriebsleiter bei verschiedenen