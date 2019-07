Nicht mal der kräftige mitteldeutsche Wind kann der Königin eines ihrer blonden Haare krümmen. Das Haarspray hält die Mähne zusammen. "Schön, dass wir uns endlich kennenlernen!", ruft die Königin und spannt ihre Arme zur Umarmung auf. Hinter ihr parkt ein weißer Mercedes mit eigener Signatur: "70. Deutsche Weinkönigin" steht auf der Stoßstange.

Carolin Klöckner, 23 Jahre alt, Besitzerin des Autos und Trägerin des wichtigsten deutschen Produkt-Adelstitels, ist gerade erst aus München gekommen, Weinverkostung in einem Hotel, es ging bis Mitternacht. Um sechs war sie schon wieder unterwegs. Nun ist es halb zwölf. Klöckner wartet auf ein Taxi, das sie zum Weingut Steinmeister in Naumburg an der Saale bringen soll. Wer Wein trinken möchte, lässt natürlich das Auto stehen. Die beiden Winzer, ein Professorenpaar, haben den Besuch der Weinkönigin bei einem Preisausschreiben gewonnen. So wurde aus der ursprünglichen "Weinwanderung" durch das nördlichste der deutschen Weinanbaugebiete, Saale-Unstrut,