Wie es sich anfühlt, gegen eine Frau im Tennis zu verlieren

Ich bin 1,85 Meter groß, wiege 75 Kilogramm und laufe fünf Kilometer in unter 22 Minuten. Ich mache morgens 35 Liegestütze, 30 Sit-ups und 12 Klimmzüge. Abends das Doppelte. Meine Freundin ist 1,64 Meter groß und wiegt 54 Kilogramm. Es war ein warmer Sonntag im Mai, als wir zum ersten Mal Tennis gegeneinander spielen wollten.

Wir fuhren auf unseren Rädern zu einem Hamburger Tennisklub, ein Kellner, der sich um die Platzreservierungen kümmerte, sagte uns: "Ihr habt Platz 21 gebucht, aber der ist heute nicht bespielbar. Nehmt einfach Platz 3 direkt hier vorn." Ich schaute aus dem Fenster des Büros und sah die Caféterrasse, auf der fast alle Tische belegt waren. Da saßen viele Leute bei Kaffee und Kuchen, und hinter dieser Terrasse lag Platz 3, mit Spielstandanzeige und einer Tribüne mit Bänken für Zuschauer. Ich fragte mich, was, wenn ich doch etwas aus der Übung wäre? Verlieren, vor all den Leuten? Ich schaute meine Freundin an und hoffte, dass sie den Mann fragen würde, ob er nicht einen