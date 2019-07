Wie Fernwärmeanbieter ihre Kunden abzocken

Sebastian Henselmann war begeistert, als er in sein Niedrigenergiehaus in Leverkusen zog. Dach und Wände gedämmt, dreifach verglaste Fenster und ein energetisch besonders günstiger Fernwärmeanschluss: sparsamer und ökologischer, so schien es ihm, hätte das neue Heim für seine fünfköpfige Familie kaum ausfallen können. "Ich war happy", sagt er, "dass die Technik auf dem neuesten Stand sein sollte."

Umso größer war sein Ärger, als die erste Heizkostenrechnung schlimmer aussah als in alten Zeiten. Fast 2000 Euro verlangte die Energieversorgung Leverkusen (EVL) für die jährliche Wärmezufuhr und damit gut fünfmal so viel, wie er zuvor für sein unsaniertes und zugiges Reihenhaus im benachbarten Langenfeld bezahlt hatte. Auch viele von Henselmanns Nachbarn machten die Erfahrung, dass ihr vermeintliches Niedrigenergiehaus überdurchschnittlich hohe Heizkosten verursachte. "Es ist eine Frechheit", findet er, "wie Eigentümer hier unter dem Deckmantel des Umweltschutzes abkassiert werden."

Knapp sechs