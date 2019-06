Das arabische Wort für Haus heißt "Bet". Die Silbe fließt manchmal in arabische Scherze über das Thema Musik ein, weil die Silbe auch im Namen "Beethoven" steckt. Schon bevor wir in dieses Land ausgewandert sind, hatte ich in Deutschland die großen Protagonisten der klassischen und romantischen Musik verortet. Und heute sage ich: Wenn die Musik ein Haus hätte, stünde dieses mit Sicherheit in Deutschland.



Als ich nach Deutschland kam, ging es mir mit der Musik wie der Kuh mit der frischen Weide führt: Die Kuh weiß nicht, wo sie anfangen soll zu fressen. Und ich wusste vor lauter Überfluss nicht, wohin ich meine Ohren richten sollte. Auf den Plätzen, in Theatern und Konzertsälen, in Kirchen, in Schulen: Überall gab es interessante und hochwertige musikalische Angebote.