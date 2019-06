Die Macht von Google wird meist in Marktanteilen und Milliarden bemessen. Mohammad Hassan braucht das nicht. Ihm reicht der Blick über seinen Tresen zur Ladentür. Sie wird seit einigen Wochen deutlich seltener geöffnet. Schuld sei Google, sagt er.

Der 25-Jährige betreibt ein kleines Geschäft in bester Lage im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Seine Dienstleistung ist gefragt: In der Werkstatt hinter seinem Shop repariert er Handys aller großen Marken. Er tauscht zersplitterte Displays oder rettet Smartphones, die in der Toilette baden gingen, was erstaunlich häufig passiert. Wie gut sein Geschäft lief, zeigt ein Glaskasten voller Smartphone-Schrott, der in seinem Schaufenster steht. "Ruhe in Frieden" steht auf dem Handyfriedhof.

Ende Mai brach das Geschäft jäh ab. Nach dem Grund habe er nicht lang suchen müssen, sagt der Jungunternehmer. "Google hat ohne Vorwarnung und ohne Begründung plötzlich alle meine dort laufenden Werbekampagnen abgelehnt." Hassan selbst und eine von ihm beauftragte