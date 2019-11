Wie ich es endlich schaffte, meine Wohnung aufzuräumen

Nun muss man wissen, dass meine Geldbörse im Verlauf vieler Jahre immer dicker geworden ist, aufgebläht von einer wachsenden Zahl von Bonuskarten aus Plastik, die da steckten, weil man sie vielleicht irgendwann bei einem spontanen Einkauf einsetzen könnte. Die Börse war so dick, dass ich oft darauf angesprochen wurde, was mir, klar, unangenehm war. Und dann fielen auch noch dauernd die Karten heraus, weil die Fächer ausgeleiert waren.



Es musste also eine neue Börse her. Zuerst habe ich mich nach einer größeren umgesehen. Dann habe ich überlegt, zwei zu kaufen – eine fürs Geld und eine für die Karten. Aber als ich in einem Kaufhaus die Portemonnaies in der Auslage durchging, fiel mir eines in die Hände, von dem ich gleich wusste: Das ist es. Es hat verschiedene Fächer mit Reißverschlüssen und Druckknöpfen und ein großes Fach für Scheine. Und es passen genau acht Plastikkarten hinein. Alle anderen Karten habe ich weggeworfen.