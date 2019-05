Als ich unseren Hund zum ersten Mal gesehen habe, war er vier Tage alt und saugte wie seine fünf Geschwister an den Zitzen seiner Mutter. Wir hatten 1500 Euro an die Züchterin überwiesen, wir hatten bereits ein Halsband gekauft, zwei Näpfe, eine Schleppleine, ein Körbchen und zwei Kilogramm Trockenfutter aus Süßkartoffeln und Ziegenfleisch. Jetzt standen wir bei der Frau in der Küche, schauten in die Wurfkiste und sollten uns einen Welpen aussuchen.

Den Wunsch nach einem Hund hatten wir schon lange. Von unserem Haus aus ist man in fünf Minuten im Wald, wir haben uns vorgestellt, wie schön es sein muss, mit ihm spazieren zu gehen. Ich hatte außerdem gelesen, dass die bloße Anwesenheit eines Haustiers beim Menschen den Blutdruck und die Herzfrequenz senkt. Ich war 44 und dachte, ich müsste langsam was für meine Gesundheit tun. Eine Katze war keine Alternative, Katzen konnte ich noch nie ausstehen.

Gleichzeitig sprach immer irgend etwas gegen einen Hund. Wir wollten im Urlaub in Thailand von