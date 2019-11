Wie Jiddisch zur globalen Literatursprache aufstieg

Nur ein paar Wörtchen sind es, mit roter Tinte in die Zwischenräume von ein paar großen hebräischen Zierbuchstaben gezwängt: "Gut tac im b'tag' / s'waer dis mach'sor in bes hak'nesses t'rag". Das heißt: "Einen guten Tag möge der haben, der dies Gebetbuch in die Synagoge (zurück)trägt" - ein frommer Wunsch des Schreibers für den kostbaren liturgischen Pergamentcodex, den die jüdische Gemeinde von Worms 1272/73 anfertigen ließ.

Buchsegen solcher Art waren im Mittelalter recht häufig. Dieser anspruchslose Reim aber ist etwas Besonderes: der früheste erhaltene Satz einer Ausdrucksweise, die deutsche und hebräische Wörter kombinierte, ein zaghaftes Zeugnis dessen, was später Jiddisch genannt werden sollte. Etwa so dürften Wormser Juden des Spätmittelalters im Alltag untereinander geredet haben.

Sie taten es noch nicht allzu lange. Auf dem Vierten Laterankonzil 1215 hatte die christliche Kirche den Juden eigene Kleidung vorgeschrieben, was sie faktisch gegen die übrige Bevölkerung abhob. Im Zuge