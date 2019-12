Plötzlich gellt ein Schrei durch die Halle, ohrenbetäubend, lang gezogen: "Aaaaaah!" Aber kaum jemand achtet darauf, alle machen einfach weiter, Kinder, Eltern, Trainer. Sie sind gewöhnt an Adam Ondra und seinen "Power Scream", wie er ihn nennt: An schwierigen Passagen brüllt der Athlet gern laut, um auszuatmen und seine letzten Kräfte zu mobilisieren. So auch an diesem Herbsttag im Kletterzentrum Duro in seiner tschechischen Heimatstadt Brno (Brünn).

Ondra, ein schlaksiger Lockenkopf mit zerschundenen Händen und mächtigen Unterarmen, gilt als der vielleicht beste Sportkletterer der Gegenwart, seit er 2017 "Silence" durchstieg, die wohl härteste Route der Welt an der Decke der halb eingestürzten Hanshelleren-Höhle, mit weitem Blick über die Küstenlandschaft Norwegens. Ondra bewertet die Route mit dem Schwierigkeitsgrad 9c. Die meisten Profis sind stolz, wenn sie eine 9a schaffen. Bis heute ist es keinem Konkurrenten gelungen, Ondras 9c zu wiederholen.

Vier Jahre lang kämpfte Ondra immer wieder