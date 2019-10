Es gibt eine Zahl, die das Verborgene sichtbar macht. Sie geistert durch Talkshows und Bundestagsdebatten, sie findet sich in Studien und Stellungnahmen. Sie gibt sich objektiv, wo kaum jemand Genaues weiß: die Dunkelziffer.

Sie ist eine mächtige Zahl. Sie zeigt eine Wahrheit, die jenseits amtlicher Statistiken liegt. Sie macht Dinge größer, als sie in den offiziellen Zahlenwerken erscheinen. Sie enthüllt, was die Menschen lieber verstecken würden – weil es um Machenschaften geht, die vielleicht nicht ganz legal sind, oder weil es so etwas gibt wie menschliche Scham.

Ihre Urheber sind so vielfältig wie ihre Ziele. In den Nachrichten und im Netz finden sich Dunkelziffern zu Altersarmut oder Pornonutzung, zu Cyberkriminalität oder Sportdoping. Man kann mit der Dunkelziffer Politik machen oder Polemik.

Aber kann man ihr trauen?