Wie Russland den Europarat erpresst

In der Diplomatie ist Erpressung keine Seltenheit, ungewöhnlich ist aber, dass ein Außenminister so offen darüber spricht wie Sergej Lawrow in Helsinki. Auf dem Ministertreffen des Europarats Mitte Mai sagte der russische Chefdiplomat, ­seine Regierung habe „auf Erpressungsmethoden zurückgreifen“ müssen, um Moskaus Partnerländer in der Organisation zum Einlenken zu bewegen.



Was ist das für eine Runde, in der so miteinander geredet wird? Der Europarat, nicht zu verwechseln mit der EU, ist die älteste und größte der europäischen Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Ihre Aufgabe, die demokratischen Werte zu stärken, hat die Staatenrunde bisher gut erfüllt: Die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Ächtung der Todesstrafe, die Abschaffung der körperlichen Züchtigung an Schulen – an vielen dieser Entwicklungen war der Europarat beteiligt.

Doch 70 Jahre nach ihrer Gründung hat die Straßburger Organisation mit schwierigen Fragen zu kämpfen, Fragen, wie sie immer wieder