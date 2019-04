SPIEGEL: Wo auch immer von Selfies die Rede ist, fällt oft das Wort vom Selfie-Wahn – woher kommt diese Verachtung?



Ullrich: Die Leute stehen unter Verdacht, dass sie nur ihre Selbstliebe ausleben. Überall Selfies zu knipsen gilt als dekadent und narzisstisch. Dabei ist das zunächst einmal eine harmlose Sache, so wie man sich früher Postkarten schickte: Hallo, ich bin hier, ich denke an dich, schreib mir auch mal. Aber erstmals in der Kulturgeschichte können wir uns jederzeit und überall austauschen, indem wir uns selbst zum Bild machen.

SPIEGEL: Kritiker stören sich daran, wie maskenhaft die Leute da in der Regel posieren, als Karikaturen ihrer selbst. Ist das so?

Ullrich: Es kann einen schon mal erschrecken, wie die immer die Zungen rausstrecken und die Augen aufreißen. Aber so einfach ist es nicht. Die inszenierten Selfies wirken in erster Linie als Signale an die Empfänger: Nehmt das nicht so ernst, ich will nur eine Reaktion von euch. Es ist ein wechselseitiges Albern und Schäkern.