Wie sich Deutschlands Unternehmer an die Grünen ranschmeißen

Von Matthias Bartsch, Tim Bartz, Dinah Deckstein, Markus Dettmer, Simon Hage, Nils Klawitter, Michael Sauga, Gerald Traufetter, Andreas Wassermann

André Schwämmlein hat es nach oben geschafft. Vor sechs Jahren gründete er mit ein paar Freunden Flixbus. Heute ist aus dem Start-up ein Konzern mit weltweit 1200 Mitarbeitern und 2000 Bussen geworden, der größte europäische Anbieter von Fernbusverkehr.

Die Farbe, in denen die Fahrzeuge lackiert sind, hat Schwämmlein bewusst ausgewählt. "Grün ist eine Signalfarbe", sagt er. "Außerdem transportiert die Farbe eine positive, ökologische Botschaft."

Doch was die wenigsten seiner jährlich 45 Millionen Kunden wissen: Grün passt auch hervorragend zu seiner politischen Gesinnung. Schwämmlein ist Grünenmitglied und saß schon als 20-Jähriger im Kreistag von Fürth. Für ihn gehörte von Anfang an zusammen, was sich jahrzehntelang eher abstieß: ökologisches Denken und Unternehmertum. "Die Grünen", sagt Schwämmlein, "stehen für eine ökologische Wende, und mein