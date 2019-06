Wie sich die Wissenschaft in sechs Jahren revolutioniert hat

Es war eine faszinierende Zeit: Ich habe Ärzte, Ingenieure und Wissenschaftler getroffen; Visionäre, Nerds und Nobelpreisträger; Träumer, Verschrobene und Besessene. Ich habe über Haiattacken auf Cape Cod berichtet, über Primzahlzwillinge, Tintenfischintelligenz und Schwarze Löcher. Ich habe gesehen, wo Gehirne außerhalb des Körpers am Leben erhalten werden; ich habe mir erzählen lassen, wie es ist, im Zuge einer Krebstherapie dem Wahnsinn zu verfallen; und ich habe darüber gestaunt, dass das Studium von Würgeschlangen helfen kann, Diabetes zu verstehen.

In diesen sechs Jahren wurde ich Zeuge manch eines Umbruchs in der Wissenschaft. Doch welcher davon hat den tiefsten Eindruck bei mir hinterlassen? Drei Kandidaten kommen mir in den Sinn.

Zum einen war da die Geburt der Gravitationswellenastronomie: Vor knapp vier Jahren fingen die hypersensiblen Detektoren des Ligo-Experiments erstmals ein Signal auf, das von der Kollision zweier Schwarzer Löcher herrührte. Die Astronomen stießen damit