Wie sich Karl der Große in Italien verliebte

Im Süden trug man Toga, im Norden Bärenfelle. Im Süden trank man aus gläsernen Pokalen, im Norden aus den abgeschlagenen Schädeln der Feinde. Schauergeschichten wie diese wird der Gelehrte Paulus Diaconus gekannt haben, als er im Jahr 782 sein Bündel schnürte, um seine warme Heimat Italien gegen den zugigen Hof Karls des Großen in Metz und Aachen zu tauschen. Paulus war auf alles gefasst. Nur auf eines nicht: Nördlich der Alpen, so stellte der Mönch erstaunt fest, ist der Schatten eines Menschen um zehn Fuß länger als in Italien.

Für seinen Umzug ins Land der langen Schatten hatte Paulus Diaconus einen drängenden Grund. Sein Bruder Arechis lebte seit sechs Jahren im fränkischen Exil. Arechis hatte sich an einem Aufstand der Langobarden gegen die Herrschaft der Franken in Italien beteiligt. Die Revolte war niedergeschlagen, die Aufständischen waren enteignet und verbannt worden. Paulus nahm Kontakt zu König Karl auf. In einem Gnadengesuch schrieb er, sein Bruder sei "gefangen in Euren Landen,