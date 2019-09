Als Ezgon B. beschloss, sein Sky-Abo zu beenden, wollte er keine Fehler machen. In einschlägigen Foren hatte der Mann aus Ingolstadt davon gelesen, wie viel im Umgang mit dem Pay-TV-Sender schieflaufen kann, wie viele Nutzer sich nach einer Kündigung mit Sky herumärgern mussten. Also beendete er seinen Vertrag ordnungsgemäß per Einschreiben, er schickte seinen Receiver mit Festplatte und Smartcard an die angegebene Adresse und bewahrte seine Rücksendebestätigung ordnungsgemäß auf.

Wenig später, so erzählt es B., erhielt er einen Brief eines Inkassounternehmen – und eine Forderung in Höhe von 116,72 Euro. Zahlbar innerhalb von sieben Tagen. Von Sky habe er auf die Kündigung gar keine Reaktion bekommen, auch keine Mahnung. "Meinen Schwiegereltern passierte dasselbe, und meinem Bruder", ärgert sich B., "trotzdem bin ich in die Falle getappt."