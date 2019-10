SPIEGEL: Frau Föller, wer kommt alles zu Ihnen zur Beratung?

Föller: Wir sehen das gesamte Spektrum der Gesellschaft: vom Sozialhilfeempfänger bis zum Professor, der mit einem Erwerbermodell gescheitert ist. Ich habe hier ein Lehrerehepaar sitzen gehabt, das mit seinem Einkommen nicht zurechtkam, weil es ein Haus finanzieren musste - die zwei Kinder hatten Reitstunden und Geigenunterricht und was sonst noch alles. Das Paar reagierte eher genervt, als ich Ihnen sagte, sie müssten wohl etwas abspecken, was ihren Lebensstandard betrifft. Ich treffe aber auch die Omi, die 800 Euro Rente bekommt, und der die Bank gleich am Anfang des Monats 400 Euro für den Kredit wegnimmt. Der Frau erkläre ich, sie soll ein Konto bei einer anderen Bank eröffnen und sich ihre Rente darauf überweisen lassen. Die alte Bank hat auf dieses Konto keinen Zugriff. Und die Frau zahlt der alten Bank dann ­- wenn überhaupt - nur noch beispielsweise 50 Euro im Monat. Die Omi hat geweint vor Erleichterung.

SPIEGEL: Kommen nur