"Wir waren in allen Parteien gut vertreten"

SPIEGEL: Herr Großmann, wie entstand die HVA, der DDR-Spionagedienst?

Großmann: Er wurde im September 1951 in Ost-Berlin als "Außenpolitischer Nachrichtendienst" (APN) gegründet. Ich stieß im Jahr darauf dazu, zuvor war ich Funktionär der Freien Deutschen Jugend. Ich wusste zunächst nicht, dass ich für einen Geheimdienst arbeiten sollte. Zur Einführung hielt uns der stellvertretende Leiter des APN, Richard Stahlmann, einen Vortrag. Stahlmann hieß eigentlich Artur Illner und war gelernter Tischler. Er hatte als überzeugter Kommunist lange in der Sowjetunion gelebt und für diese auch geheimdienstlich gearbeitet. Ich dachte am Anfang, wir sollten so etwas wie diplomatische Korrespondenten werden. Erst allmählich begriff ich, dass wir einen Geheimdienst aufbauen sollten. Stahlmann war Bataillonskommandeur der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg und einer der führenden Köpfe im Untergrundkampf der KPD gegen die Nazis gewesen. Für uns junge Mitarbeiter war er ein Vorbild.

SPIEGEL: