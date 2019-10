SPIEGEL: Mr James, Donald Trump zettelt Handelskriege an, seine Wirtschaftspolitik ist erratisch, und trotzdem geht es der US-Konjunktur immer noch gut, während es mit der Wirtschaft im politisch stabilen Deutschland abwärtszugehen droht. Verkehrte Welt?

Harold James: In gewisser Weise ja. Sowohl die USA als auch China wachsen immer noch, während der am Konflikt unbeteiligte Dritte, Deutschland, auf dem Weg in die Rezession ist. Aber der Grund ist nicht nur der Handelskrieg, sondern die allgemeine Unsicherheit auch wegen des Brexits. Selbst wenn Großbritannien und die EU eine formale Vereinbarung erreichen, werden sich die Verhandlungen über die Modalitäten des Austritts noch Monate und Jahre hinziehen. Für die Unternehmen bedeutet der Brexit, dass Lieferketten wegbrechen. Das setzt auf einen Trend, den wir schon seit einiger Zeit sehen: Der technologische Fortschritt ermöglicht es, Lieferketten zu verkürzen. Unternehmen können die Produktion dorthin verlagern, wo weniger Unsicherheit besteht. Deutschland wird unter dieser Entwicklung leiden.

SPIEGEL: Die Deutschen als das Opfer der Deglobalisierung?