Als die Bundesregierung Anfang des Jahres ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft 2019 vorstellte, wurden die zuständigen Minister mit Spott bedacht. So pessimistisch, wie Wirtschaftschef Peter Altmaier und Finanzwart Olaf Scholz die Aussichten beurteilten, hatte das zu dem Zeitpunkt kein anderer aus der professionellen Prognostikerzunft gemacht. Warum setzt eine Regierung darauf, dass sich die Wirtschaft unter ihrem Einfluss schlecht entwickeln werde?



Knapp ein Jahr später ist klar, dass das so übertrieben miesepetrig gar nicht war. Im Gegenteil. Es sollte in Wirklichkeit noch schlimmer kommen als gemeinhin erwartet - was die Regierungsprognose im Nachhinein eher noch zu optimistisch wirken lässt. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte 2019 zeitweise. Und im Jahresschnitt dürfte die Leistung um gerade ein halbes Prozent gewachsen sein.

Da lagen die Herren Altmaier und Scholz mit einem erwarteten Plus von einem Prozent am nächsten an der Realität - und damit zum Ende des Jahres