Noch 25 Jahre, 11 Monate, 13 Tage – dann ist die Menge CO2 verbraucht, die die Menschheit in die Atmosphäre pusten kann, bevor die Erderwärmung unwiderruflich die Zwei-Grad-Grenze überschreitet. Wenn der durch den Klimawandel verursachte globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzt werden soll, sind es sogar nur noch 8 Jahre, 1 Monat, 4 Tage.

Das war jedenfalls der Stand vom vergangenen Mittwoch. Seitdem ist wieder viel Zeit ungenutzt verstrichen, denn jede Sekunde werden 1332 Tonnen, 42 Gigatonnen pro Jahr, des Treibhausgases produziert, das die Wissenschaft für die Klimaerhitzung verantwortlich macht.

Die Uhr hat das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) in Berlin auf seine Internetseite gestellt, um den Ernst der Lage zu demonstrieren: Es ist höchste Zeit, dass der Klimawandel wirksam bekämpft wird. Je länger die Menschen abwarten, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass das Unheil noch aufgehalten werden kann.

Darin sind sich die meisten Wissenschaftler