Der Laden war perfekt. Das spürten Frederic Schröder, Juliette Cellier und Adriana Osanu sofort: heruntergekommen, zugemüllt, die Wände gestrichen in einem fiesen Grün. Außen, über den Schaufenstern, prangte in großen, braunen Buchstaben das Wort "Safari". Mehr als ein Name, schon eher ein Versprechen. Die drei wussten: An diesem Ort konnte das Abenteuer beginnen, für das sie hergekommen waren.

Schröder, Cellier und Osanu waren nach Wittenberge gezogen, ein Städtchen im Niemandsland zwischen Hamburg und Berlin. 17 weitere Großstädter kamen mit ihnen. Gemeinsam wollten sie ein Experiment wagen, von dem viele in ihrem Bekanntenkreis träumten - und das doch nur wenige in die Tat umsetzen.

Sechs Monate lang wollten sie auf dem Land leben, die Hektik Berlins oder Hamburgs hinter sich lassen. Die 20 Pioniere, wie sie sich selbst nennen, gründeten einen Coworking Space, ein gemeinsames Büro. Ihre Jobs brachten sie mit: Freie Journalisten und Grafikdesigner waren unter ihnen, ein Teilnehmer arbeitete