Rhesusaffen lieben Feuerwehrschläuche und Bauschuttrohre, Erstere als Schaukeln, Letztere als Rutschen, halsbrecherisch steil. Im Nachbargehege schleppen Mantelpaviane gelbe Plastikkugeln auf Kletterbäume, andere lungern bloß so herum, ein Männchen lässt sich das Fell zausen. Die Javaneraffen turnen auf einer Art Hamsterrad, Weißbüschelaffen krallen sich dicht gedrängt ans Gitter und starren in dieselbe Richtung – was auch immer sie da aufschreckte; eine Bewegung, ein Geräusch?

Die großen Freigehege erinnern an einen Zoo oder Wildpark, aber sie gehören zum Deutschen Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen. 1140 Affen leben hier. Viele sind Versuchstiere für Stammzellforschung, Infektionsbiologie, Transplantationsmedizin oder Neurowissenschaft, andere werden für die Nachzucht eingesetzt: Beim DPZ können Forscher Affen ordern.

Affen, ausgerechnet! Tierversuche an sich seien schlimm genug, das finden viele Menschen, Experimente an Affen aber der Gipfel der Grausamkeit. Zu nahe fühlen sie sich den