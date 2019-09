DDR-Dissidentenstreit

Hat Wolf Biermann seinen Weggefährten Manfred Krug verunglimpft?

"Mief von Neid", "beschissen verquirlt": Der Sohn von Manfred Krug attackiert in einem offenen Brief Wolf Biermann. Der Liedermacher lästere in seinem neuen Buch über den verstorbenen Schauspieler.