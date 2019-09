Hier flippern die Synapsen, das geht blitzschnell, am besten, man gewöhnt sich gleich daran. Wolfgang Joop kommt gerade von der Sportstunde, elastisch setzt er sich in grüner Turnhose und Karohemd (auf dem Rücken ein Bild von Kurt Cobain, auf der Brust ein "Sold out"-Anstecker) an den Küchentisch. Darauf eine Schüssel gezuckerte Beeren und ein blasser Kuchen. Ein ländliches Stillleben, das man lieber aquarellieren als instagrammen will.

Seine drei Hunde stehen von ihren lammfellbezogenen Sesseln auf, um ihn zu begrüßen, er erzählt von der Geburt des jüngsten, er war dabei: wie einer nach dem anderen aus seiner Rhodesian-Ridgeback-Hündin Leni rauskam, diese hübsch in ihren Fruchthäutchen verpackten Hundebündel!

Er wird kurz von seiner Assistentin unterbrochen, die noch einen Arzttermin besprechen will, das schubst ein neues Thema an, besagten Hodendreher eines unglücklichen Freundes in L. A. nämlich, der trotz des Einsatzes eines kostspieligen Arzttermin-Brokers – anders kriegt man dort gar