Woran das Recyclen von Lithium-Ionen-Akkus scheitert

Der Bleiakku, einer der ältesten wiederaufladbaren Batterietypen der Welt, hat nicht viele Stärken. Er ist schwer, speichert wenig Energie und entlädt sich im Laufe der Monate mitunter selbst, was jeder Autofahrer weiß, der sein Fahrzeug schon einmal mit einem Starterkabel wieder zum Leben erwecken musste. Moderne Lithium-Ionen-Akkus, für deren Erfindung es in dieser Woche den Nobelpreis gab, sind der herkömmlichen Autobatterie in fast allem überlegen - nur in einem nicht: beim Recycling.

Während sich Bleiakkus fast vollständig wiederverwerten lassen, kann aus Lithium-Ionen-Akkus gerade etwas mehr als die Hälfte des Materials zurückgewonnen werden. Vor allem das wertvolle Metall Lithium geht vollständig verloren. Ausgerechnet jener Akkutyp also, der die Energiewende mit vorantreiben und die Welt in eine emissionsfreie Zukunft führen soll, hat ein Umweltproblem.

Seit ihrer Entwicklung legte die Lithium-Ionen-Batterie einen rasanten Aufstieg hin. Fast 20 Jahre lang hatten die diesjährigen Chemienobelpreisträger